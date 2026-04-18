18 апреля, 15:28

Устроивший стрельбу по прохожим в Киеве был мобилизован несколько дней назад

Обложка © Telegram / Киевский движ

Обложка © Telegram / Киевский движ

Расстрелявший людей в Киеве мужчина был насильно мобилизован несколько дней назад. Имя нападавшего — Дмитрий Васильченков, сообщают киевские Telegram-каналы.

Сбежав из части, он открыл огонь из карабина Kel-Tec SUB2000 по случайным прохожим, включая ребёнка, а затем взял в заложники посетителей супермаркета на Голосеевском проспекте. В ходе последующего штурма стрелок был ликвидирован.

Появилось видео из супермаркета, в котором киевлянин взял людей в заложники

Ранее Life.ru сообщал, что в Голосеевском районе Киева раздались выстрелы. По данным СМИ, злоумышленник расправился с четырьмя мирными жителями.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

