До 6 возросло число жертв стрельбы в Киеве — одна раненая скончалась в больнице

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате стрельбы в Голосеевском районе погибли шесть человек. Только что в больнице скончалась одна из десяти раненых, женщина примерно 30 лет, личность которой выясняется.

«То есть, всего в результате стрельбы уже шестеро погибших», — написал Кличко в Telegram-канале.

Также медики оказали помощь на месте шести пострадавшим. В частности, и четырёхмесячному ребёнку, который отравился угарным газом в квартире рядом с той, которую до трагедии на улице и в супермаркете поджёг злоумышленник. От госпитализации родители ребёнка отказались.



Ранее Life.ru сообщал, что в Голосеевском районе Киева раздались выстрелы. Мужчина, вооружённый автоматом, в упор расстреливал прохожих. После он забаррикадировался в супермаркете и взял людей в заложники. В ходе штурма злоумышленник был нейтрализован. Имя подозреваемого, по данным украинских СМИ, — Дмитрий Васильченков.