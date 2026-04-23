Сотрудники ТЦК решили избавить украинца от страха высоты и швырнули его с крыши

В Волынской области распространяются сообщения о жестком задержании мужчины сотрудниками ТЦК. По данным местных пабликов, его якобы преследовали, затем сбросили с крыши и принудительно увезли.

В областном центре комплектования заявили, что ситуация развивалась иначе. По их версии, мужчина сам забрался на крышу, пытаясь скрыться, а затем попросил помощи из-за страха высоты.

«Находясь там, он просил помощи из-за страха высоты, одновременно избегая контакта с военнослужащими. Для безопасного спуска ему была предоставлена стремянка, которую он сам же забрал на крышу, однако долгое время не решался воспользоваться ею», — говорится в сообщении.

Вопрос о возможной угрозе применения оружия представители военкомата не комментируют. Обстоятельства произошедшего продолжают уточняться.

Ранее в Сети появилось видео бусификации сотрудника ТЦК бойцами СБУ в Одессе. В ролике видно, как парня ведут через газон к припаркованному бусику СБУ. Его конвоир не церемонится: на ходу бьёт пленника по голове, потом прикладывает темечком об дверцу автомобиля.