Сотрудники ТЦК решили избавить украинца от страха высоты и швырнули его с крыши
Сотрудники ТЦК сбросили мужчину с крыши во время бусификации на Волыни
Обложка © Страна.ua
В Волынской области распространяются сообщения о жестком задержании мужчины сотрудниками ТЦК. По данным местных пабликов, его якобы преследовали, затем сбросили с крыши и принудительно увезли.
На Волыни сообщили о задержании мужчины сотрудниками ТЦК. Видео © Страна.ua
В областном центре комплектования заявили, что ситуация развивалась иначе. По их версии, мужчина сам забрался на крышу, пытаясь скрыться, а затем попросил помощи из-за страха высоты.
«Находясь там, он просил помощи из-за страха высоты, одновременно избегая контакта с военнослужащими. Для безопасного спуска ему была предоставлена стремянка, которую он сам же забрал на крышу, однако долгое время не решался воспользоваться ею», — говорится в сообщении.
Вопрос о возможной угрозе применения оружия представители военкомата не комментируют. Обстоятельства произошедшего продолжают уточняться.
Ранее в Сети появилось видео бусификации сотрудника ТЦК бойцами СБУ в Одессе. В ролике видно, как парня ведут через газон к припаркованному бусику СБУ. Его конвоир не церемонится: на ходу бьёт пленника по голове, потом прикладывает темечком об дверцу автомобиля.
Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.