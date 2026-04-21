Эффект бумеранга: СБУшники бусифицировали сотрудника ТЦК в Одессе — видео

Момент «погрузки» сотрудника ТЦК в бусик в Одессе бойцами СБУ попал на видео. Кадры публикует телеканал «Новости.LIVE».

Бусификация бусификатора. Видео © Новости.LIVE

В ролике видно, как парня ведут через газон к припаркованному бусику СБУ. Его конвоир не церемонится: на ходу бьёт пленника по голове, потом прикладывает темечком об дверцу автомобиля и дожидается, пока напарник подготовит для задержанного «посадочное место». Под конец он чуть ли не зашкирку закидывает военкома в машину.

Напомним, сегодня стало известно о силовой операции бойцов Службы безопасности Украины в Одессе, в ходе которой с применением огнестрельного оружия задерживали сотрудников военкоматов. На роликах, выложенных местными изданиями, видно, как несколько человек из ТЦК лежат на проезжей части лицом вниз.