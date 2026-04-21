Жадность сгубила: Стало известно за что СБУ «упаковала» отряд военкомов посреди Одессы

Задержанные в Одессе силами СБУ сотрудники ТЦК Пересыпского районного ТЦК подозреваются в вымогательстве 30 тысяч долларов у местного жителя, который имел отсрочку от мобилизации. Об этом пишут украинская служба новостей «Думская» и издание «Страна.ua».

По данным источников, мужчина сам обратился в СБУ после того, как людоловы затащили в автобус и начали давить, несмотря на предъявленные документы об отсрочке, обещая, что «всё равно его примут». Жертва сделала вид, что согласна передать требуемую сумму, после сообщил о случившемся силовикам, которые организовали спецоперацию.

При попытке задержания военкомы пытались скрыться на двух бусах. Одной группе удалось уехать с места преступления, однако их догнали и тоже задержали. В ходе обыска у подозреваемых обнаружили бейсбольные биты, кастеты и огнестрельное оружие.

В пресс-службе Сухопутных войск Украины сообщили, что Главу Одесского областного ТЦК и руководителя Пересыпского районного военкомата отстранили от должностей.

Напомним, сегодня в Сети появились видео с задержанием в Одессе сотрудников ТЦК бойцами Службы безопасности Украины. Операция проходила с применением огнестрельного оружия, но о пострадавших не сообщалось. На опубликованных местными СМИ кадрах видно, как группа из нескольких военкомов лежит на дороге лицом в асфальт.