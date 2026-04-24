В украинской Виннице женщина, стремясь защитить своего мужа от сотрудников ТЦК, пошла на отчаянный шаг. Она взобралась на капот служебной машины и принялась яростно колотить по лобовому стеклу палкой.

Женщина с ломом атаковала авто ТЦК в Виннице, но мужа всё равно забрали.

Несмотря на это, автомобиль не остановился. Чем закончилось это противостояние, пока остаётся загадкой.

Ранее во Львове автомобиль сотрудников ТЦК сбил женщину, которая пыталась помешать мобилизации своего сына. Женщина пыталась физически преградить путь автомобилю, чтобы не допустить увоза своего сына. На опубликованных кадрах видно, как микроавтобус начинает движение и задевает женщину, после чего она оказывается перед транспортным средством.