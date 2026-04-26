Подростки отбили мужчину у военкомов в Одессе

В Одессе местные жители, включая подростков, вступились за мужчину, которого пытались силой забрать сотрудники ТЦК. Трое военкомов повалили человека на землю, после чего ему на помощь пришла целая группа очевидцев.

Один из сотрудников военкомата в ответ на просьбу отпустить мужчину ответил нецензурной бранью.

Ранее в украинской Виннице женщина, стремясь защитить своего мужа от сотрудников ТЦК, пошла на отчаянный шаг. Она взобралась на капот служебной машины и принялась яростно колотить по лобовому стеклу палкой.

В последнее время украинские власти сталкиваются с острой нехваткой личного состава в ВСУ. Действия сотрудников военкоматов, которые зачастую применяют силу для задержания мужчин, вызывают громкие скандалы и протесты. В интернете активно распространяются видео, на которых представители военкоматов силой увозят украинцев в микроавтобусах, нередко избивая их.

В ответ на это мужчины призывного возраста всеми способами стараются избежать мобилизации: покидают страну, поджигают военкоматы, прячутся по домам и стараются лишний раз не выходить на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее заявлял, что нарушения со стороны работников военкоматов приобрели массовый характер. По его словам, сотрудники злоупотребляют полномочиями, избивают людей, сбивают их автомобилями и даже провоцируют ДТП, чтобы остановить граждан.