Людоловы Зеленского из ТЦК застрелили мобилизованного украинца

В Тернополе в здании территориального центра комплектования (ТЦК) застрелили насильно мобилизованного мужчину. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на источник в российских силовых структурах.

«В Тернополе сотрудники ТЦК у себя в здании застрелили насильно мобилизованного украинца», — сообщил собеседник агентства.

Он отметил, что мобилизованные редко видят оружие в процессе службы — только на подготовке, перед выходом на позиции и в бригаде. По его словам, у призванных часто изымают мобильные телефоны якобы для безопасности.

Ранее Life.ru сообщал, что в Одессе жители освободили мужчин, которых перевозили в микроавтобусе территориального центра комплектования. Неравнодушные люди разбили окно автомобиля, после чего находившиеся внутри мужчины выбрались наружу и разбежались.