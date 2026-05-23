В Одессе жители освободили мужчин, которых перевозили в микроавтобусе территориального центра комплектования. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

Видео © Telegram/Плохая Одесса

Неравнодушные люди разбили окно автомобиля, после чего находившиеся внутри мужчины выбрались наружу и разбежались. На опубликованных кадрах видно, как группа мужчин покидает микроавтобус через разбитое окно, пока вокруг собираются прохожие.

Ситуация с мобилизацией на Украине остаётся напряжённой. В последние месяцы киевские власти сталкиваются с нехваткой личного состава в ВСУ, что приводит к насильственным действиям со стороны сотрудников военкоматов. В интернете всё чаще появляются видео, на которых запечатлены случаи силовой мобилизации, когда мужчин избивают и заталкивают в микроавтобусы.

Такие действия вызывают недовольство и протесты среди обычных граждан. В частности, в украинских социальных сетях активно обсуждаются случаи, когда сотрудники военкоматов не гнушаются забирать даже тех, кто непригоден для службы. Например, недавно был случай, когда военкомы пытались мобилизовать тракториста-инвалида, что также вызвало волну возмущения.