В Одесской области три человека с оружием отбили мужчину у ТЦК в больнице

В украинском Белгороде-Днепровском в Одесской области вооружённая группа устроила налёт на городскую больницу. В медучреждении в тот момент проходил медосмотр мужчина, которого проверяли на пригодность к военной службе. Как утверждает украинское издание «Думская» со ссылкой на источники в прокуратуре, участниками нападения стали двое мужчин и женщина.

Группа вошла внутрь с оружием — при них находились охотничье ружьё и травматический пистолет. Под угрозой применения силы они потребовали отпустить 27-летнего мужчину, которого проверяли на пригодность к службе. После того, как сотрудники ТЦК отдали его, парня вывели из больницы и увезли на автомобиле. Сразу после этого полиция начала операцию «Перехват». Позже силовики сообщили о задержании одного из подозреваемых.

Тем временем, в Виннице сотрудники ТЦК призвали на военную службу пациента психоневрологической больницы. Родственники мужчины утверждают, что его забрали из больницы, где он проходил лечение. Семья планирует обжаловать решение военно-врачебной комиссии, признавшей его годным к службе. В ТЦК сообщили, что у мобилизованного не было военных документов, а в реестре «Оберег» его считали нарушителем воинского учёта.