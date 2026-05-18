Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 мая, 20:07

В Одесской области три человека с оружием отбили мужчину у ТЦК в больнице

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

В украинском Белгороде-Днепровском в Одесской области вооружённая группа устроила налёт на городскую больницу. В медучреждении в тот момент проходил медосмотр мужчина, которого проверяли на пригодность к военной службе. Как утверждает украинское издание «Думская» со ссылкой на источники в прокуратуре, участниками нападения стали двое мужчин и женщина.

Группа вошла внутрь с оружием — при них находились охотничье ружьё и травматический пистолет. Под угрозой применения силы они потребовали отпустить 27-летнего мужчину, которого проверяли на пригодность к службе. После того, как сотрудники ТЦК отдали его, парня вывели из больницы и увезли на автомобиле. Сразу после этого полиция начала операцию «Перехват». Позже силовики сообщили о задержании одного из подозреваемых.

Начальника ТЦК и его подчиненных будут судить за пытки мобилизованных на Украине
Начальника ТЦК и его подчиненных будут судить за пытки мобилизованных на Украине

Тем временем, в Виннице сотрудники ТЦК призвали на военную службу пациента психоневрологической больницы. Родственники мужчины утверждают, что его забрали из больницы, где он проходил лечение. Семья планирует обжаловать решение военно-врачебной комиссии, признавшей его годным к службе. В ТЦК сообщили, что у мобилизованного не было военных документов, а в реестре «Оберег» его считали нарушителем воинского учёта.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Украина
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar