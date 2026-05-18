Начальника ТЦК и его подчиненных будут судить за пытки мобилизованных на Украине

На западе Украины руководителя районного военкомата в Ивано-Франковской области и трёх его подчинённых будут судить по делу о пытках военнообязанных. Об этом сообщило Государственное бюро расследований Украины.

По данным ведомства, досудебное расследование завершено, а обвинительный акт уже направлен в суд. Следствие установило два эпизода жестокого обращения с мобилизованными мужчинами.

В одном случае сотрудники военкомата применили силу к мужчине, который отказался проходить флюорографию. Его вывели в коридор больницы, после чего начали избивать, пытаясь запугать и заставить пройти обследование. Позже насилие продолжилось уже в здании военкомата. У пострадавшего диагностировали перелом ребра и другие травмы.

Во втором эпизоде трое сотрудников вместе с руководителем военкомата избили другого военнообязанного руками и ногами, а затем оставили его без одежды на бетонном полу. Кроме того, пострадавшему дважды распылили в лицо слезоточивый газ. Из-за полученных повреждений мужчине потребовалась сложная операция по удалению одного из органов.

Действия фигурантов квалифицировали как пытки, совершённые представителем государства. Им грозит до 12 лет лишения свободы. Суд отправил всех обвиняемых под стражу без права внесения залога.

Скандал произошёл на фоне всё более жёсткой мобилизации на Украине. В сети регулярно появляются видео, на которых сотрудники военкоматов силой задерживают мужчин, заталкивают их в микроавтобусы и применяют физическое давление. На этом фоне многие украинцы призывного возраста пытаются избежать мобилизации: прячутся, не выходят из дома или нелегально покидают страну. А некоторые идут и вовсе на крайние меры — так, украинец на BMW сбил сотрудника ТЦК, пытавшегося его мобилизовать.