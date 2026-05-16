Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 мая, 18:18

Украинец на BMW сбил сотрудника ТЦК, пытавшегося его мобилизовать

В Ровно, Украина, водитель BMW сбил сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК) во время конфликта на улице Малоривненской. Об инциденте сообщает издание «Страна.ua».

В Ровно водитель BMW сбил сотрудника военкомата во время конфликта. Видео © Telegram/ Pовно 1283

Представители центра пытались вытащить мужчину из автомобиля. В ответ водитель включил заднюю передачу и наехал на одного из сотрудников военкомата. Инцидент вызвал широкий резонанс в обществе.

В Измаиле цыганская община устроила погоню за микроавтобусом с ТЦКшниками
В Измаиле цыганская община устроила погоню за микроавтобусом с ТЦКшниками

Ранее Life.ru сообщал, что в Одессе вспыхнул жёсткий конфликт между сотрудниками ТЦК, полицией и местными жителями. О происходящем сообщают украинские паблики. Вместе с полицейскими силой затолкали мужчину в микроавтобус прямо на улице.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Telegram/ Pовно 1283

Полина Никифорова
  • Новости
  • Украина
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar