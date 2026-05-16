Украинец на BMW сбил сотрудника ТЦК, пытавшегося его мобилизовать

В Ровно, Украина, водитель BMW сбил сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК) во время конфликта на улице Малоривненской. Об инциденте сообщает издание «Страна.ua».

Представители центра пытались вытащить мужчину из автомобиля. В ответ водитель включил заднюю передачу и наехал на одного из сотрудников военкомата. Инцидент вызвал широкий резонанс в обществе.

Ранее Life.ru сообщал, что в Одессе вспыхнул жёсткий конфликт между сотрудниками ТЦК, полицией и местными жителями. О происходящем сообщают украинские паблики. Вместе с полицейскими силой затолкали мужчину в микроавтобус прямо на улице.