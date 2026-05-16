В Измаиле Одесской области группа местных жителей прогнала сотрудников военкомата, устроив погоню по полю. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

© Telegram/ Политика Страны

На опубликованном видео видно, как мужчины на мотоциклах преследуют микроавтобус военкомата по просёлочной дороге. Военным пришлось скрываться, свернув с дороги прямо на поле. По некоторым данным, отпор сотрудникам ТЦК оказали представители местной цыганской общины.

Инцидент происходит на фоне нехватки личного состава в украинской армии и усилившегося давления со стороны военкоматов на подлежащих мобилизации граждан. Случаи насильственного задержания часто вызывают протесты и становятся источником общественных скандалов.

Напомним, беспредел сотрудников ТЦК на Украине дошёл до такой степени, что обычные граждане уже не стесняются силой противостоять «могилизаторам». Например, на днях в Одессе военнослужащие задержали мужчину, но у «бусика» тут же собралась толпа из десятков прохожих. На место пришлось стягивать полицию, началась массовая драка с силовиками.