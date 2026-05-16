Сухопутные войска ВСУ отказались расследовать убийство отца пятерых детей в ТЦК

Сухопутные войска Украины заявили, что не будут проводить расследование убийства в ТЦК отца пятерых детей, пока нардеп Юрий Камельчук не предоставит подтверждающие материалы.

Командование отметило, что без официального обращения и доказательств обвинения остаются субъективными и не могут служить основанием для проверки. В то же время ситуация вызывает серьёзную обеспокоенность среди военных. В ВСУ призвали автора сообщения предоставить детальную информацию — дату, место и причастных лиц — через официальные каналы или горячие линии.

«Подчеркиваём, что любые сообщения о смерти человека или возможном преступлении должны проверяться правовым способом. Если любые лица владеют конкретной информацией о таком событии, должны безотлагательно обратиться в правоохранительные органы и предоставить данные, необходимые для проверки», — написали в Сухопутных войсках.

Ранее в Харькове пьяные вооружённые сотрудники военкомата застрелили людей в ходе проведения мобилизационных действий. Выпив спиртное, полковник и рекрутеры поехали мобилизовывать «наркоторговцев» — из-за их денег. А закончилось всё тем, что они их застрелили.