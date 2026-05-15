На Украине продолжают регулярно всплывать факты о зверствах людоловов Владимира Зеленского из ТЦК (территориальный центр комплектования — аналог военкомата). Например, по словам депутата Верховной рады Юрия Камельчука, одной из жертв стал многодетный отец. Всё произошло прямо на территории военкомата, после чего виновники пытались подставить всё так, будто мужчина умер собственной смертью.

«Отца пятерых детей буквально убили на территории ТЦК... Никто не проверил, сколько у него детей, никто не проверил, какое здоровье. Поставили возле стенки, чтобы на камере было видно, будто бы он сам упал», — рассказал депутат.

Оказывается, военкомы в целом не боятся марать руки. По словам нардепа, другой показательный случай произошёл во время перевозки мужчин в учебную часть. Некоторые решили взбунтоваться, на что сопровождающие просто убили их.

«Никто об этом ничего не сказал, потому что боятся, что их или пошлют на ноль, или убьют где-нибудь в воинской части. Никто никакого заявления не написал. Рассказали анонимно, а другое рассказать не могут», — поделился Камельчук.

Напомним, беспредел сотрудников ТЦК на Украине дошёл до такой степени, что обычные граждане уже не стесняются силой противостоять «могилизаторам». Например, на днях в Одессе военнослужащие задержали мужчину, но у «бусика» тут же собралась толпа из десятков прохожих. На место пришлось стягивать полицию, началась массовая драка с силовиками.