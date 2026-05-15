ТЦК жёстко мобилизовали мужчину из автобуса в Киеве, а потом и его заступника

Сегодня утром в Киеве сотрудники ТЦК на остановке прямо из автобуса вытащили несколько мужчин в рамках принудительной мобилизации. Об этом сообщил местный телеграм-канал «Киев Инфо».

Совместно с сотрудниками полиции военкомы напали на автобус, пока тот стоял на остановке. Они силой вырвали оттуда мужчину, за которого попытался заступиться другой парень. В итоге его тоже выволокли из общественного транспорта, запихнув в чёрный микроавтобус.

«Утро началось как всегда», — гласит подпись к видео.

Набирать людей в армию Киеву очень непросто, поэтому сотрудникам ТЦК приказывают действовать всё более жёстко. Ранее Life.ru сообщал, что число жалоб на работу территориальных центров комплектования на Украине увеличилось в 333 раза по сравнению с 2022 годом.