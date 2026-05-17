На Украине пациента психдиспансера забрали на фронт прямо из палаты
В Виннице сотрудники территориального центра комплектования призвали на военную службу пациента психоневрологической больницы. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».
Родственники мужчины утверждают, что его забрали прямо с территории лечебного учреждения, где он находился на стационарном лечении. Семья планирует оспорить выводы военно-врачебной комиссии о пригодности пациента к службе.
В ТЦК заявили, что у мобилизованного не было при себе военных документов, а в реестре «Оберег» он числился как нарушитель воинского учёта.
Ранее в Харькове пьяные вооружённые сотрудники военкомата застрелили людей в ходе проведения мобилизационных действий. Выпив спиртное, полковник и рекрутеры поехали мобилизовывать «наркоторговцев». Настоящей целью были их деньги. Закончилось всё тем, что они их застрелили.
