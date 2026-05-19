В одном из регионов Украины сотрудники территориального центра комплектования попытались мобилизовать тракториста, имеющего инвалидность. Мужчина, который по закону не подлежит призыву, был остановлен прямо на сельской дороге.

По факту инцидента, вероятно, будет проведена проверка. Подробности о месте и времени происшествия пока не раскрываются. Судя по кадрам, вдоволь натерпевшись упрёков, военнослужащие с позором ретировались.

Ранее в украинском Белгороде-Днепровском (Одесская область) вооружённая группа (двое мужчин и женщина) с охотничьим ружьём и травматическим пистолетом устроила налёт на городскую больницу, где проходил медосмотр 27-летний мужчина для определения пригодности к военной службе. Под угрозой силы они потребовали отпустить его; сотрудники ТЦК выполнили требование, парня вывели и увезли. Полиция начала операцию «Перехват» и позже сообщила о задержании одного из подозреваемых.