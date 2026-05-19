Камень из почки ради отсрочки: На Украине разоблачили уролога с гениальной схемой

В Закарпатье правоохранители разоблачили уролога Береговской районной больницы, которого подозревают в продаже фиктивных диагнозов для отсрочки от мобилизации. По данным прокуратуры, медик предлагал военнообязанным оформить проблемы со здоровьем за взятку.

Чтобы схема выглядела убедительно, врач передал одному из мужчин настоящий камень, ранее удалённый из мочевыводящих путей другого пациента. Биоматериал принадлежал человеку с тяжёлой онкологической патологией. Во время диагностики уклонист должен был выдать этот камень за собственный, чтобы подтвердить нужный диагноз. Таким образом планировалось создать видимость заболевания и получить основание для отсрочки.

Теперь урологу грозит ответственность за взяточничество. В случае доказательства вины он может получить до 10 лет лишения свободы.

Ранее в Одесской области три человека с оружием отбили мужчину у ТЦК в больнице. В медучреждении в тот момент проходил медосмотр мужчина, которого проверяли на пригодность к военной службе.