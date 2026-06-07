Украинские военкомы насильно мобилизовали больного священника в Одессе

В Одессе сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) насильно забрали клирика Троицкого собора Украинской православной церкви протодиакона Николая Мазурца. Об этом сообщили его родственники, пишет Союз православных журналистов (СПЖ).

Как рассказала супруга священнослужителя, у мужчины диагностирован ряд серьёзных заболеваний, включая близорукость и проблемы с позвоночником. Эти факты подтверждены медицинскими документами.

Несмотря на наличие болезней, врачебно-военная комиссия (ВВК) признала протодиакона годным к службе. 6 июня его отправили в Винницкую область, а уже 7-го числа он впервые вышел на связь и сообщил, что его направляют для дальнейшего прохождения службы в Николаевскую область.

Родственники отца Николая просят о молитвенной поддержке.

Ранее в Волынской области сотрудники ТЦК силой задержали настоятеля храма Украинской православной церкви. Инцидент произошёл во Владимире-Волынском, когда протоиерей Богдан Кацевич, настоятель Преображенского храма УПЦ в селе Осмиговичи, возвращался из больницы вместе с беременной супругой.