В Кременчуге раскольники вместе с полицейскими захватили храм УПЦ

В Кременчуге Полтавской области сторонники Православной церкви Украины заняли Свято-Троицкий храм канонической УПЦ. По данным канала «Первый казацкий», к зданию начали стягиваться люди в военной форме и полицейские.

Позже группа попыталась попасть внутрь, после чего у входа началась потасовка с верующими, пришедшими защитить святыню. В итоге представители ПЦУ прошли в помещение и приступили к «инвентаризации имущества». Сообщается, что во время нескольких столкновений пострадали люди.

На Украине в последние годы усилилось давление на УПЦ. Местные власти ограничивают права общин на землю под церквями, а силовики предъявляют духовенству обвинения по уголовным статьям и вводят против священнослужителей санкции.

Ранее рейдеры захватили храм УПЦ под Житомиром после мобилизации настоятеля. Захватчики анонсировали проведение подставного собрания прихода с целью перерегистрации общины на Православную церковь Украины.