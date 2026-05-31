Сотрудники ТЦК в Виннице похитили священника канонической УПЦ
© Shutterstock / FOTODOM / ShapikMedia
На Украине сотрудники военкомата в Винницкой области похитили священнослужителя канонической Украинской православной церкви. Об этом сообщил местный телеканал «Первый казацкий».
Речь идёт об отце Владимире Заднепрянце из Тульчинской епархии УПЦ. По информации телеканала, его захватили работники Гайсинского территориального центра комплектования (так на Украине называют военкоматы).
Священника продолжают незаконно удерживать. Другие подробности произошедшего пока не раскрываются.
Ранее синод Православной церкви Украины во главе с Епифанием Думенко принял решение в отношении предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Никодима Кобзаря. Как сообщили в пресс-службе раскольничьей структуры, его «лишили сана». Также аналогичные меры применили к представителям УПЦ КП Михаилу Ковалюку и Никону Граблюку, допустившим, по версии ПЦУ, канонические нарушения и самоуправство, поскольку сама УПЦ Киевского патриархата, как считают в организации, юридически прекратила существование ещё в 2018 году.
