Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

12 мая, 00:39

ПЦУ объявила о «лишении сана» главы УПЦ Киевского патриархата Кобзаря

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mr_tigga

Синод Православной церкви Украины (ПЦУ) под руководством Епифания Думенко сообщил о решении в отношении главы Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Никодима Кобзаря. Как сообщили в пресс-службе структуры, его «лишили сана».

В постановлении также фигурируют представители УПЦ КП Михаил Ковалюк и Никон Граблюк. В ПЦУ заявили, что они допустили канонические нарушения, после чего были признаны утратившими священнический статус. Их деятельность названа самоуправством. УПЦ Киевского патриархата, по версии организации, прекратила юридическое существование ещё в 2018 году.

В ПЦУ также заявили, что действия Никодима Кобзаря и его сторонников являются попыткой создать новый раскол. Там утверждают, что ситуация связана с «российскими интересами». Руководство предупредило, что клириков, которые поддержат Киевский патриархат, могут ожидать аналогичные меры.

В Киеве сотрудники ТЦК задержали насельника Киево-Печерской лавры Феофила
А ранее в Переяславе Киевской области развернулась силовая операция против Михайловского монастыря, который до сих пор принадлежал Украинской православной церкви. Исполнительная служба совместно с сотрудниками спецподразделений попыталась конфисковать святыню в пользу государства. Основанием для этого стало решение Апелляционного хозяйственного суда от 2023 года, согласно которому храм должен быть передан историко-этнографическому заповеднику, а УПЦ — освободить территорию.

