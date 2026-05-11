Силовики под крики «Позор!» начали штурм монастыря УПЦ в Киевской области

В Переяславе Киевской области сегодня развернулась силовая операция против Михайловского монастыря, который до сих пор принадлежал Украинской православной церкви. Исполнительная служба вместе с сотрудниками спецподразделений пытается отобрать святыню в пользу государства.

В Переяслове Киевской области полиция пытается взять под контроль Михайловский монастырь. Видео © Telegram / ДОЗОР на Первом Казацком

Основанием для этих действий стало решение Апелляционного хозяйственного суда от 2023 года. Тогда судьи постановили передать храм историко-этнографическому заповеднику, а УПЦ — освободить территорию.

По данным с места событий, обитель окружили вооружённые люди. Настоятеля монастыря архимандрита Антония силой оттащили от входа, после чего полицейские сломали запорные устройства и проникли внутрь.

Служителей и прихожан, которые десятилетиями молились в этих стенах, стражи порядка называют «посторонними лицами» и выдворяют за пределы территории. Музейщики тем временем срезают замки и проводят опись имущества, залезая даже в монашеские келии, куда не имеют никакого права.

Михайловская церковь — памятник архитектуры XVIII–XIX веков, одно из старейших зданий Переяслава. Она была построена в середине XVIII века, между 1743 и 1750 годами.

Ранее сообщалось, что в Киеве сотрудники территориального центра комплектования задержали и вывезли в неизвестном направлении насельника Киево-Печерской лавры архимандрита Феофила. Священнослужитель относится к канонической Украинской православной церкви. Его местонахождение до сих пор остаётся неизвестным.