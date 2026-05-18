На встрече в Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров обратился к высокому представителю генсека ООН по Альянсу цивилизаций Мигелю Анхелю Моратиносу с призывом дать оценку преследованиям канонической православной церкви на Украине. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

«Главе Альянса цивилизаций направлен настоятельный призыв отреагировать на ситуацию, связанную с гонениями на каноническую православную церковь на Украине. Выражена надежда, что Альянс цивилизаций под руководством М. Моратиноса внесёт свой вклад в нейтрализацию острых вызовов современности, характеризующихся дефицитом доверия и усилением фрагментации в условиях нарастания международной напряжённости», — уточнили в министерстве.

Ранее в Переяславе Киевской области развернулась силовая операция против Михайловского монастыря, который до сих пор принадлежал Украинской православной церкви. Исполнительная служба вместе с сотрудниками спецподразделений пытается отобрать святыню в пользу государства. Основанием для этих действий стало решение Апелляционного хозяйственного суда от 2023 года. Тогда судьи постановили передать храм историко-этнографическому заповеднику, а УПЦ — освободить территорию.