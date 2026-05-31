Рейдеры захватили храм УПЦ под Житомиром после мобилизации настоятеля

30 мая в селе Новые Воробьи Житомирской области неизвестные опечатали храм Рождества Пресвятой Богородицы Украинской Православной Церкви, заблокировав вход верующим. Об этом сообщил украинский Союз православных журналистов (СПЖ).

Захватчики анонсировали проведение подставного собрания прихода с целью перерегистрации общины на Православную церковь Украины. Дата мероприятия пока не называется.

Прихожан УПЦ к храму не подпускают. Штурм здания произошёл вскоре после того, как настоятеля церкви иеромонаха Илию мобилизовали.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Винницкой области сотрудники украинского военкомата похитили священника УПЦ отца Владимира Заднепрянца из Тульчинской епархии. Его незаконно удерживают, не раскрывая подробностей задержания.