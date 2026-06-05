В Волынской области сотрудники территориального центра комплектования силой задержали настоятеля храма Украинской православной церкви. Об этом сообщил депутат Верховной рады Артём Дмитрук в своём Telegram-канале.

Инцидент произошёл во Владимире-Волынском, когда настоятель Преображенского храма УПЦ в селе Осмиговичи протоиерей Богдан Кацевич возвращался из больницы вместе с беременной супругой. Во время возвращения священнослужителя остановили сотрудники территориального центра комплектования.

«На глазах у жены сотрудники ТЦК схватили его, заломили руки и силой затолкали в автомобиль», — написал он.

Позднее у мужчины, как утверждается, случился сердечный приступ, однако медицинская помощь ему не оказывается. Также Дмитрук заявил, что протоиерея продолжают удерживать на полигоне, при этом к нему не допускают врачей.

Ранее сотрудники ТЦК в Винницкой области на Украине задержали священнослужителя канонической Украинской православной церкви. Речь идёт о представителе духовенства Тульчинской епархии. Был задержан отец Владимир Заднепрянец. Его, как утверждается, доставили сотрудники Гайсинского территориального центра комплектования, который на Украине выполняет функции военкомата.