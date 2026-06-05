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Регион
5 июня, 11:00

ТЦК насильно мобилизовал настоятеля храма УПЦ на Волыни

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

В Волынской области сотрудники территориального центра комплектования силой задержали настоятеля храма Украинской православной церкви. Об этом сообщил депутат Верховной рады Артём Дмитрук в своём Telegram-канале.

Инцидент произошёл во Владимире-Волынском, когда настоятель Преображенского храма УПЦ в селе Осмиговичи протоиерей Богдан Кацевич возвращался из больницы вместе с беременной супругой. Во время возвращения священнослужителя остановили сотрудники территориального центра комплектования.

«На глазах у жены сотрудники ТЦК схватили его, заломили руки и силой затолкали в автомобиль», — написал он.

Позднее у мужчины, как утверждается, случился сердечный приступ, однако медицинская помощь ему не оказывается. Также Дмитрук заявил, что протоиерея продолжают удерживать на полигоне, при этом к нему не допускают врачей.

Рейдеры захватили храм УПЦ под Житомиром после мобилизации настоятеля
Рейдеры захватили храм УПЦ под Житомиром после мобилизации настоятеля

Ранее сотрудники ТЦК в Винницкой области на Украине задержали священнослужителя канонической Украинской православной церкви. Речь идёт о представителе духовенства Тульчинской епархии. Был задержан отец Владимир Заднепрянец. Его, как утверждается, доставили сотрудники Гайсинского территориального центра комплектования, который на Украине выполняет функции военкомата.

Все о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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