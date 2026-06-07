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Регион
7 июня, 11:21

«В метро могут ударить молотком»: Инструктор ВСУ требует отдельную форму для «людоловов» ТЦК

Инструктор ВСУ Чёрный: ТЦК нужна отдельная форма, чтобы их не путали с военными

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ShapikMedia

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ShapikMedia

Военкомы на Украине должны носить особую форму, чтобы их не путали с обычными военными ВСУ. Это поможет избежать атак на сотрудников ТЦК, заявил инструктор батальона «Шквал» Антон Чёрный.

«Я в Киеве зайду в метро, человек достанет молоток и ударит меня, потому что решит, что я какой-то ТЦКшник», — приводит его слова From-UA.org.

Недовольство работой сотрудников ТЦК в украинском обществе достигло критического уровня. В Ссети регулярно появляются ролики, где мужчин силой задерживают на улицах, в транспорте и у подъездов. Люди пытаются заступиться за задержанных, снимают происходящее на видео, вызывают полицию.

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В Одессе прохожий распылил газ в лицо сотруднику ТЦК и помог мужчине сбежать

Украина каждый день должна набирать новых солдат, чтобы закрывать дыры на фронте, поэтому ТЦК приходится изобретать новые методы отлова. Ранее Life.ru рассказывал, что украинские военкомы теперь заглядывают в общественный транспорт в поисках тех, кого можно отправить на фронт погибать за киевский режим.

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Владимир Озеров
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