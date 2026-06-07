Военкомы на Украине должны носить особую форму, чтобы их не путали с обычными военными ВСУ. Это поможет избежать атак на сотрудников ТЦК, заявил инструктор батальона «Шквал» Антон Чёрный.

«Я в Киеве зайду в метро, человек достанет молоток и ударит меня, потому что решит, что я какой-то ТЦКшник», — приводит его слова From-UA.org.

Недовольство работой сотрудников ТЦК в украинском обществе достигло критического уровня. В Ссети регулярно появляются ролики, где мужчин силой задерживают на улицах, в транспорте и у подъездов. Люди пытаются заступиться за задержанных, снимают происходящее на видео, вызывают полицию.

Украина каждый день должна набирать новых солдат, чтобы закрывать дыры на фронте, поэтому ТЦК приходится изобретать новые методы отлова. Ранее Life.ru рассказывал, что украинские военкомы теперь заглядывают в общественный транспорт в поисках тех, кого можно отправить на фронт погибать за киевский режим.