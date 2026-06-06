В Одессе похожий распылил газ в лицо сотруднику ТЦК и помог мужчине сбежать

В Одессе местный житель распылил газ в лицо сотруднику ТЦК, заступившись тем самым за другого мужчину. Об этом пишет «Страна.ua».

На публикуемых украинскими пабликами кадрах видно, как военкомы скрутили гражданина и попытались затолкнуть его в микроавтобус. Местный житель, который проходил мимо, возмутился и решил защитить мужчину от нападков «людоловов».

Прохожий достал баллончик и прыснул газом в лицо человеку в форме. В итоге мужчина смог вырваться и убежать, а сотрудники ТЦК уехали без добычи.

Ранее в Волынской области сотрудники военкомата силой задержали священника Украинской православной церкви. Настоятель Преображенского храма протоиерей Богдан Кацевич возвращался из больницы с беременной женой. По дороге его остановили работники ТЦК.