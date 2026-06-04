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4 июня, 03:43

В Хмельницком дети вышли на пикет у ТЦК из-за задержания тренера

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi

В Хмельницком на западе Украины несколько десятков воспитанников футбольной школы «Мрия» вместе с родителями вышли на протест к зданию территориального центра комплектования. Поводом стало задержание 56-летнего тренера. Об этом в Telegram сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко*.

По данным депутата, мужчину остановили для проверки документов прямо во время тренировки. Тренер воспитывает несколько сотен юных футболистов. Кроме того, он ухаживает за своей 88-летней лежачей матерью и имеет законное право на отсрочку от мобилизации.

Протестующие требовали отпустить задержанного. Детям и их родителям пришлось самим идти к военкомату, чтобы отстаивать своего наставника.

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Ранее на Украине сотрудники ТЦК избили 61-летнего ветерана войны в Афганистане, майора в отставке Руслана Фараона. По словам дочери пострадавшего, мужчину остановили на велосипеде, увезли в автомобиле, избили сначала в машине, а затем в военкомате. У ветерана диагностировали перелом четырёх рёбер, пневмоторакс, черепно-мозговую травму и следы удушения. В ТЦК его высмеивали как «русского агента» за участие в афганской войне.

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* Внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов.

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Виталий Приходько
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