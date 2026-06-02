Сотрудник ТЦК в Одессе «сменил пол», когда в нём узнали мастера по ресницам

Сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК) в Одессе, которого в сети опознали как известного мастера по наращиванию ресниц, «сменил пол» и имя своего аккаунта в социальных сетях после повышенного внимания к странице. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, мужчина занимался услугами в сфере красоты и специализировался на наращивании ресниц. Ранее в его профиле также публиковались работы по маникюру и педикюру. Сообщается, что в 2019 году он проходил профессиональное обучение по наращиванию и ламинированию ресниц и бровей.

После того как аккаунт привлёк внимание пользователей, его оформление было изменено. В частности, были удалены последние фотографии владельца страницы, а имя профиля заменено на женское. Однако в более ранних публикациях сохранились снимки, на которых можно увидеть владельца аккаунта, а также фотографии с дипломом о прохождении обучения.

На странице по-прежнему доступны примеры работ по оформлению ресниц и бровей, а также отзывы клиентов. Большая часть комментариев оставлена на русском языке и носит положительный характер.

Ранее украинские СМИ сообщали о жителе Харькова, который официально сменил пол, получил новые документы и обратился в территориальный центр комплектования с требованием снять его с воинского учёта. Однако в ТЦК отказали, заявив, что без прохождения военно-врачебной комиссии он продолжает считаться военнообязанным.