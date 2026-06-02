На Украине сотрудники ТЦК избили 61-летнего ветерана войны в Афганистане

Ветеран афганской войны, майор в отставке Руслан Фараон заявил, что его избили сотрудники ТЦК в городе Сарны Ровенской области. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua», со ссылкой на слова дочери 61-летнего мужчины.

61-летний майор в отставке оказался в больнице после визита в ТЦК. Видео © Telegram/ Рiвне Головне

По её словам, мужчину остановили, когда он ехал на велосипеде, после чего увезли в автомобиле. Родственница утверждает, что бить его начали ещё в машине, а затем продолжили уже в военкомате.

После этого Фараон оказался в больнице. Дочь сообщила, что у него диагностировали перелом четырёх рёбер, пневмоторакс, черепно-мозговую травму и следы удушения на шее.

Она также заявила, что в ТЦК мужчину высмеивали как «русского агента» из-за участия в афганской войне, а затем заставили подписать документ об отсутствии претензий. Позже ветеран обратился в полицию. В областном ТЦК сообщили о проведении проверки. К слову, Фараон по возрасту не подпадает под мобилизацию.

Ранее Life.ru писал, что сотрудники ТЦК схватили гражданина ФРГ во время мероприятий по принудительной мобилизации. Схваченный мужчина в 2017 году был лишён украинского гражданства, а на родину приехал недавно, чтобы навестить дальних родственников. Немец вышел прогуляться, когда его тут же заметили «людоловы».