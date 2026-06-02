В Черновицкой области сотрудники ТЦК схватили гражданина ФРГ во время мероприятий по принудительной мобилизации. Об этом рассказал в соцсети депутат Верховной Рады Георгий Мазурашу. Мужчина показывал людям в форме свои иностранные документы, но те не поверили в его рассказы.

«В настоящее время «бусифицированный» гражданин Германии находится в учебном центре. О похищении их соотечественника уже знают в Посольстве Германии в Киеве», — уточнил нардеп.

Схваченный мужчина в 2017 году был лишён украинского гражданства, а на родину приехал недавно, чтобы навестить дальних родственников. Немец вышел прогуляться, когда его тут же заметили «людоловы».

Ранее бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что украинские мужчины призывного возраста боятся оказаться на передовой даже больше, чем повстречать в лесу дикого медведя. Поводом для такого заявления послужил случай на границе с Румынией, где очередной «ухилянт», пытавшийся незаконно покинуть страну, забрался на дерево, спасаясь от хищного зверя.