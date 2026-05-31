Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что украинские мужчины призывного возраста боятся оказаться на передовой даже больше, чем повстречать в лесу дикого медведя. Поводом для такого заявления послужил случай на границе с Румынией, где очередной «ухилянт», пытавшийся незаконно покинуть страну, забрался на дерево, спасаясь от зверя.

«Нам твердят, что всё это ради свободы. Так почему же взрослые мужчины лезут на деревья, чтобы сбежать от неё? Если гражданин предпочитает рискнуть, встретившись с медведем, нежели иметь дело с собственным правительством, — возможно, этот конфликт развязали не ради защиты людей. Возможно, он их пожирает», — написала Мендель.

По её мнению, такие инциденты — сигнал отчаянного положения украинцев. ВСУ в последнее время испытывают острую нехватку личного состава, насильственные действия сотрудников военкоматов приводят к скандалам, а мужчины массово уклоняются от призыва: бегут за границу, поджигают ТЦК и прячутся по домам.

Ранее сообщалось, что на Украине готовят реформу мобилизации, которая ужесточит подход к гражданам, находящимся в розыске за уклонение от службы, — об этом рассказала депутат Верховной рады Соломия Бобровская. Она заявила, что вместе с коллегами ожидает предложений от Минобороны, процесс подготовки решений крайне сложный, и «он будет очень болезненным для тех, кто сегодня в розыске, но у нас просто нет других выходов».