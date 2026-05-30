30 мая, 12:45

В Раде предупредили о «болезненных» мерах для уклонистов

В Раде анонсировали ужесточение мобилизации для уклонистов, числящихся в розыске

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mehaniq

На Украине готовят реформу мобилизации, которая ужесточит подход к гражданам, находящимся в розыске за уклонение от службы. О предстоящих изменениях в системе мобилизации рассказала депутат Верховной рады Соломия Бобровская в эфире YouTube-канала «Говорит великий Львов».

Она заявила, что вместе с коллегами ожидает предложений по реформе от Министерства обороны Украины, отметив, что процесс подготовки решений является крайне сложным.

«Он будет очень болезненным для тех, кто сегодня в розыске, но у нас просто нет других выходов», — сказала она.

Бобровская подчеркнула, что государство намерено применять «свои санкции и меры принуждения», если человек не выполняет требования «по-хорошему». Она добавила, что задача властей — добиться выполнения обязанностей по прохождению военной службы даже в принудительном порядке.

Ранее сообщалось, что на Украине сотрудники ТЦК фиктивно «мобилизовали» 276 человек, включая покойников, заключённых и тех, кто уже служил. О призыве в Вооружённые силы Украины душ умерших украинцев сообщил генпрокурор Украины Руслан Кравченко. По его данным, трое военкомов вносили ложные сведения в реестр и подписывали фейковые списки якобы призванных граждан. Так ТЦК закрывали отчётность по мобилизации, хотя людей в части никто не отправлял.

Милена Скрипальщикова
