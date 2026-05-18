«Жизнь за границей, а почки — в Карпатах»: Bild раскрыл правду о гибели украинских беглецов в горах

Немецкое издание Bild опубликовало большой репортаж о том, как украинские мужчины бегут от мобилизации через румынские Карпаты. Журналисты прошли по одному из маршрутов вместе со спасателями и показали нелегальные тропы.

Главным героем материала стал 26-летний Василь из Ивано-Франковска. Получив повестку и скрываясь от полиции, он отправился в горы почти без снаряжения. Спасатели нашли его у ручья с температурой тела 30 градусов, в коме. По их словам, показатели были как у мёртвого человека. Свобода обошлась дорого. Василь выжил, но после остановки сердца потерял обе почки и теперь постоянно сидит на диализе.

«Возможно, когда-нибудь он получит донорскую почку. Но это может занять годы», — объясняет главный врач.

Румынские пограничники и горные спасатели рассказали журналистам, что с начала конфликта границу через горы незаконно пересекли около 32 тысяч украинцев. Многие идут в обычных кроссовках, без тёплых вещей, чтобы не привлекать внимание патрулей. Некоторые заранее пересылают экипировку почтой, но большинство рискуют жизнью на пределе возможностей.

По данным газеты, в румынских Карпатах уже погибли минимум 39 человек. Спасательные службы почти 400 раз выезжали на поиски и эвакуацию пострадавших. Однажды возле реки они нашли мужчину, пытавшегося позвонить матери перед смертью.

При этом другие беглецы, попав на румынскую сторону, кричат от радости. По словам спасателей, после окончания конфликта они планирует открыть туристический маршрут мира в память обо всех, кто прошёл через эти горы.

Ранее сообщалось, что официальные данные о масштабах уклонения от мобилизации выглядят катастрофически для Украины, которая находится в состоянии затяжного конфликта. По оценке политолога Елены Штульман, число уклонистов достигает двух миллионов, а зарегистрированных случаев самовольного оставления частей — 290 тысяч, причём реальные показатели гораздо выше.