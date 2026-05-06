Сначала в армию! Молодых украинцев не хотят выпускать за границу без военной подготовки

Народный депутат от фракции «Слуга народа» Горбенко выступил с инициативой, которая коснётся молодых людей призывного возраста. Он предлагает обязать парней 18–22 лет проходить базовую военную подготовку (БЗВП) перед тем, как они покинут пределы страны.

По его словам, на этих сборах рекрутеры и психологи точно смогут найти желающих защищать родину, а не зарабатывать тысячу евро в Польше. К тому же, как отметил депутат, сейчас как раз планируется повышение денежного довольствия военнослужащим. При таких раскладах управление беспилотниками и реактивными системами может приносить очень большие деньги.

Что касается снижения мобилизационного возраста, то в Раде, по признанию Горбенко, пока нет «политической воли» для такого шага. Однако ситуация может измениться в одночасье, если Россия объявит свою мобилизацию.

Ранее Life.ru писал, что в Ровненской области сотрудники ТЦК избили подростка металлической палкой. Парень передвигался на мотоцикле вместе с приятелем, когда их остановили представители военкомата. После того как подросток сообщил о своём возрасте, его начали избивать металлическим прутом. Друг несовершеннолетнего сумел скрыться.