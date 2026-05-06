Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обвинил Россию в нарушении «режима прекращения огня», который ранее в одностороннем порядке объявил Владимир Зеленский.

«Россия нарушила режим прекращения огня, инициированный Украиной в полночь с 5 на 6 мая», — написал Сибига в соцсети X.

По его словам, Москва якобы проигнорировала «справедливый призыв» к прекращению боевых действий. На этом фоне Сибига призвал усилить давление на Россию. В числе возможных мер он назвал новые раунды санкций и дальнейшую изоляцию.

Как уже писал Life.ru, ночь с 5 на 6 мая должна была начаться с так называемого «режима тишины», который в одностороннем порядке инициировал Владимир Зеленский. Однако ВСУ встретили этот период атакой на Крым. В результате удара по Джанкою погибли пять мирных жителей. После этого российские военные нанесли ответный комбинированный удар по заранее разведанным целям на территории противника. Под удар попали стартовые площадки беспилотников и места их складирования.

Между тем, в мире тоже недовольны тем, что Украина атакой на Крым проигнорировала перемирие к 9 Мая. Журналист Чей Боуз также заявил, что Киев атаковал Крым за несколько минут до введения Зеленским «режима тишины», а затем отказался соблюдать перемирие в честь Дня Победы, обвиняя в нарушениях Россию.