День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 мая, 09:01

ВСУ атаковали администрацию Энергодара после объявленного Киевом «перемирия»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marykor

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marykor

Сразу после наступления объявленного Киевом «перемирия» украинские войска вновь обстреляли здание администрации Энергодара и жилые дома. Об этом ТАСС рассказала Евгения Яшина, директор по коммуникациям Запорожской АЭС.

Она заявила, что обстрелы Энергодара не останавливаются, вновь пострадали здание городской администрации и жилые кварталы, а обстановку на Запорожской АЭС персонал держит под полным контролем. Кроме того, она уточнила, что сама атомная станция атакам не подверглась.

Напомним, Россия взяла паузу в боевых действиях на 8 и 9 мая. В ответ на эту инициативу Киев также заявил о введении собственного режима тишины, который, как предполагалось, стартует с полуночи 6 мая по московскому времени.

ВС РФ ударят по центру Киева в случае срыва перемирия, заявили в Минобороны
ВС РФ ударят по центру Киева в случае срыва перемирия, заявили в Минобороны

Это уже не первый случай нанесения ударов по Энергодару. Ещё 5 мая, как сообщал глава атомграда Максим Пухов, административное здание города атаковали как минимум пятнадцать вражеских FPV-дронов, оснащённых оптоволоконными кабелями, причём большую часть этих беспилотников удалось подавить силам ПВО. Та массированная атака, по его словам, всё же привела к травмированию одной женщины из числа местных жителей.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar