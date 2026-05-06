ВСУ атаковали администрацию Энергодара после объявленного Киевом «перемирия»

Сразу после наступления объявленного Киевом «перемирия» украинские войска вновь обстреляли здание администрации Энергодара и жилые дома. Об этом ТАСС рассказала Евгения Яшина, директор по коммуникациям Запорожской АЭС.

Она заявила, что обстрелы Энергодара не останавливаются, вновь пострадали здание городской администрации и жилые кварталы, а обстановку на Запорожской АЭС персонал держит под полным контролем. Кроме того, она уточнила, что сама атомная станция атакам не подверглась.

Это уже не первый случай нанесения ударов по Энергодару. Ещё 5 мая, как сообщал глава атомграда Максим Пухов, административное здание города атаковали как минимум пятнадцать вражеских FPV-дронов, оснащённых оптоволоконными кабелями, причём большую часть этих беспилотников удалось подавить силам ПВО. Та массированная атака, по его словам, всё же привела к травмированию одной женщины из числа местных жителей.