4 мая, 17:24

Минобороны России объявило перемирие 8-9 мая в зоне СВО в честь Дня Победы

Обложка © Life.ru

Перемирие объявляется 8-9 мая в зоне проведения СВО в честь празднования Дня Победы. Об этом сообщает Минобороны России.

«В соответствии с решением Владимира Путина 8–9 мая объявляется перемирие в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне», — говорится в сообщении.

Как подчеркнули в Минобороны, ВС РФ готовы гарантировать безопасность торжеств. В Москве рассчитывают, что украинская сторона проявит встречную добрую волю и также прекратит огонь в эти дни.

Зеленский назвал перемирие в зоне СВО «тактическим обманом» и отказался от него

Ранее Владимир Путин в ходе разговора с американским лидером Дональдом Трампом сообщил о готовности объявить временное перемирие в зоне специальной военной операции на период празднования Дня Победы. Трамп в ответ поддержал идею перемирия и заявил, что, по его оценке, соглашение по урегулированию конфликта на Украине находится в высокой степени готовности.

Наталья Демьянова
