30 апреля, 15:49

Зеленский назвал перемирие в зоне СВО «тактическим обманом» и отказался от него

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Владимир Зеленский заявил, что Киев не заинтересован в перемирии, которое может оказаться «тактическим обманом». Об этом он сказал в интервью Bloomberg.

«Украине не нужно перемирие, которое окажется тактическим обманом со стороны России», — заявил глава киевского режима.

По словам Зеленского, на данный момент он не получал конкретных предложений по этому вопросу ни от Москвы, ни от Вашингтона. При этом экс-комик добавил, что Киев выступает за прекращение огня.

Ранее Путин в ходе разговора с американским лидером Дональдом Трампом сообщил о готовности объявить временное перемирие в зоне специальной военной операции на период празднования Дня Победы. Трамп в ответ поддержал идею перемирия и заявил, что, по его оценке, соглашение по урегулированию конфликта на Украине находится в высокой степени готовности. Зеленский поручил выянить детали.

Полина Никифорова
