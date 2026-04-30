30 апреля, 07:58

Зеленский поручил выяснить детали предложения Путина о краткосрочном перемирии

Обложка © Gettyimages / WPA Pool

Глава украинского режима Владимир Зеленский распорядился проверить информацию о российской инициативе краткосрочного прекращения огня. Киев намерен выяснить детали через контакты с американской стороной. Об этом он написал в своих социальных сетях.

По словам Зеленского, украинская сторона уже начала дипломатическую работу и поручила своим представителям связаться с командой президента США для прояснения ситуации. Он заявил, что Киев продолжает декларировать стремление к завершению конфликта и ведёт соответствующие переговорные и дипломатические шаги.

«Выясним, о чем конкретно идёт речь: о нескольких часах безопасности для парада в Москве или о чём-то большем», — отметил он.

Отдельно украинский лидер отметил, что страна настаивает на долгосрочном прекращении огня, а не на кратковременных паузах. По его мнению, возможные договорённости должны включать гарантии безопасности и устойчивый мирный формат. Зеленский добавил, что Украина готова рассматривать любые «достойные и эффективные» механизмы для достижения урегулирования.

Песков: Конкретные сроки перемирия ко Дню Победы будут объявлены отдельно

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил Дональду Трампу о готовности России объявить перемирие в зоне специальной военной операции на период празднования Дня Победы. В ответ Трамп поддержал идею перемирия и выразил мнение, что соглашение по урегулированию конфликта на Украине уже находится на близком этапе.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Милена Скрипальщикова
