29 апреля, 17:29

Путин сказал Трампу о готовности объявить перемирие в зоне СВО на День Победы

Президент России Владимир Путин сказал американскому коллеге Дональду Трампу о готовности объявить перемирие в зоне СВО на празднование Дня Победы. Об этом журналистам сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Владимир Путин проинформировал американского коллегу о готовности объявить перемирие и на период празднования Дня Победы», — отметил Ушаков.

Трамп в ответ поддержал идею перемирия и сказал, что сделка для завершения конфликта на Украине уже близка.

Ранее сообщалось, что Путин и Трамп провели телефонный разговор, он продолжался полтора часа. В начале беседы Путин выразил соболезнования и решительно осудил покушение на американского президента, отметив, что инцидент произошёл накануне дня рождения Мелании Трамп.

Наталья Демьянова
