Путин сказал Трампу о готовности объявить перемирие в зоне СВО на День Победы
Президент России Владимир Путин сказал американскому коллеге Дональду Трампу о готовности объявить перемирие в зоне СВО на празднование Дня Победы. Об этом журналистам сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
«Владимир Путин проинформировал американского коллегу о готовности объявить перемирие и на период празднования Дня Победы», — отметил Ушаков.
Трамп в ответ поддержал идею перемирия и сказал, что сделка для завершения конфликта на Украине уже близка.
Ранее сообщалось, что Путин и Трамп провели телефонный разговор, он продолжался полтора часа. В начале беседы Путин выразил соболезнования и решительно осудил покушение на американского президента, отметив, что инцидент произошёл накануне дня рождения Мелании Трамп.
