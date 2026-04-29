Без Путина никуда: Чтец по губам расшифровал разговор Трампа с Карлом III на лужайке Белого дома

В ходе встречи с королём Великобритании Карлом III президент США Дональд Трамп упомянул о своих диалогах с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает Daily Mail, ссылаясь на данные эксперта по чтению по губам Николы Хиклинг. Встреча американского лидера и монарха состоялась на Южной лужайке Белого дома.

После взаимных приветствий и обсуждения инцидента со стрельбой, произошедшего 25 апреля на мероприятии с участием Трампа, король Карл III, как полагает Хиклинг, посоветовал президенту не проводить слишком много времени на открытом пространстве. Впоследствии, по словам эксперта, их беседа была посвящена поиску решений для урегулирования конфликта на Украине.

«Итак, прямо сейчас я веду разговор с Путиным», — отметил американский лидер.

Попытка короля Великобритании сменить тему обсуждения, предложив отложить разговор об Украине, не увенчалась успехом из-за настойчивости Трампа. Карлу III пришлось повторить свою просьбу, и в итоге, как пишет издание, беседа перешла к проекту переоборудования бального зала в Белом доме.