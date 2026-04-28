Песков ответил на вопрос о контактах Путина и Трампа
Обложка © ТАСС / AP
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока не располагает информацией о возможных будущих телефонных переговорах Владимира Путина и Дональда Трампа. Он добавил, что в случае их проведения, общественность будет оперативно уведомлена.
Песков ответил на вопрос о планировании такого разговора после покушения на американского лидера, подчеркнув, что на данный момент ему нечего добавить по этому поводу.
«Что касается телефонного разговора — сегодня мне по этому поводу сказать нечего. Но если это произойдёт в дальнейшем, мы незамедлительно вас проинформируем», — сказал представитель Кремля на брифинге.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что он продолжает контактировать с Владимиром Путиным. При этом глава Белого дома не стал вдаваться в детали, отметив, что разговоры у них «действительно бывают».
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.