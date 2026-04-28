Песков ответил на вопрос о контактах Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока не располагает информацией о возможных будущих телефонных переговорах Владимира Путина и Дональда Трампа. Он добавил, что в случае их проведения, общественность будет оперативно уведомлена.

Песков ответил на вопрос о планировании такого разговора после покушения на американского лидера, подчеркнув, что на данный момент ему нечего добавить по этому поводу.

«Что касается телефонного разговора — сегодня мне по этому поводу сказать нечего. Но если это произойдёт в дальнейшем, мы незамедлительно вас проинформируем», — сказал представитель Кремля на брифинге.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что он продолжает контактировать с Владимиром Путиным. При этом глава Белого дома не стал вдаваться в детали, отметив, что разговоры у них «действительно бывают».