Трамп рассказал, что по-прежнему контактирует с Путиным, но не раскрыл деталей
Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает связь с российским лидером Владимиром Путиным, однако отказался уточнить, когда состоялся их последний разговор. Об этом он сообщил в интервью Fox News.
«Я не хочу раскрывать этого, но у меня действительно бывают разговоры с [Путиным]», — сказал американский лидер телеканалу.
При этом Трамп подчеркнул, что продолжает контакты и с Владимиром Зеленским в рамках попыток урегулировать украинский конфликт.
Дональд Трамп также заверил, что американские власти продолжают предпринимать шаги для достижения мирного урегулирования украинского конфликта. Однако, отвечая на вопрос о намерении Вашингтона содействовать миру, он констатировал, что боевые действия всё ещё продолжаются.
