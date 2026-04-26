Трамп рассказал, что по-прежнему контактирует с Путиным, но не раскрыл деталей

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает связь с российским лидером Владимиром Путиным, однако отказался уточнить, когда состоялся их последний разговор. Об этом он сообщил в интервью Fox News.

«Я не хочу раскрывать этого, но у меня действительно бывают разговоры с [Путиным]», — сказал американский лидер телеканалу.

При этом Трамп подчеркнул, что продолжает контакты и с Владимиром Зеленским в рамках попыток урегулировать украинский конфликт.

Дональд Трамп также заверил, что американские власти продолжают предпринимать шаги для достижения мирного урегулирования украинского конфликта. Однако, отвечая на вопрос о намерении Вашингтона содействовать миру, он констатировал, что боевые действия всё ещё продолжаются.