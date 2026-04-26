Трамп заверил, что продолжает работу по урегулированию конфликта на Украине

Американские власти продолжают совершать шаги для достижения мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в беседе с телеканалом Fox News. Он заверил, что не прекратил контакты с российским лидером Владимиром Путиным, а также общается с Владимиром Зеленским. При этом Трамп не назвал, когда последний раз стороны вели переговоры.

«Мы пытаемся, однако боевые действия продолжаются», — подчеркнул американский президент, отвечая на вопрос о намерении США поучаствовать в достижении мира на Украине.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский резко ужесточил риторику в адрес США на фоне сообщений о возможной поддержке Вашингтоном условий Москвы по урегулированию конфликта. Как пишет The New York Times, главарь киевского режима «страшно зол» на американскую сторону и на этом фоне активно ищет новых союзников – как дипломатических, так и военных.