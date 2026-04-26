Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 апреля, 16:27

Трамп заверил, что продолжает работу по урегулированию конфликта на Украине

Обложка © ТАСС / АР

Американские власти продолжают совершать шаги для достижения мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в беседе с телеканалом Fox News. Он заверил, что не прекратил контакты с российским лидером Владимиром Путиным, а также общается с Владимиром Зеленским. При этом Трамп не назвал, когда последний раз стороны вели переговоры.

«Мы пытаемся, однако боевые действия продолжаются», — подчеркнул американский президент, отвечая на вопрос о намерении США поучаствовать в достижении мира на Украине.

Лавров: США хотят побыстрее найти развязку по Ормузу, а потом и по Украине

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский резко ужесточил риторику в адрес США на фоне сообщений о возможной поддержке Вашингтоном условий Москвы по урегулированию конфликта. Как пишет The New York Times, главарь киевского режима «страшно зол» на американскую сторону и на этом фоне активно ищет новых союзников – как дипломатических, так и военных.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar