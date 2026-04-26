«Страшно зол»: Зеленский остервенел из-за позиции США по конфликту

Владимир Зеленский резко ужесточил риторику в адрес США на фоне сообщений о возможной поддержке Вашингтоном условий Москвы по урегулированию конфликта. Как пишет The New York Times, главарь киевского режима «страшно зол» на американскую сторону и на этом фоне активно ищет новых союзников – как дипломатических, так и военных.

По данным издания, раздражение Зеленского усилилось из-за позиции Дональда Трампа, который, по мнению Киева, демонстрирует готовность учитывать российские условия. На этом фоне украинский главарь всё чаще публично критикует США – от обвинений в недостаточном уважении до недовольства смягчением санкционной политики в энергетике.

Отдельное недовольство вызвали планы американских переговорщиков – Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера – вновь посетить Москву, несмотря на отсутствие визитов в Киев. Эти шаги, как отмечают наблюдатели, усиливают злость Зеленского.

Ранее Life.ru писал, что резкая риторика Киева может быть связана с попыткой повысить ставки в диалоге. По мнению политолога, Зеленский использует момент, когда внимание Трампа сосредоточено на Иране, чтобы усилить позиции Украины перед возможным возвращением США к активной роли в конфликте.