На Украине игнорируют тот факт, что Киев ежедневно рискует потерять не только Донбасс, но и другие территории. Об этом заявила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в соцсети X.

«Многие эксперты спорят о том, следует ли Украине уступить Донбасс в качестве компромисса, чтобы остановить войну. Однако любое публичное выступление украинца с призывом к такому выводу крайне рискованно — это легко может привести к обвинениям в государственной измене», — написала она.

Мендель обратила внимание, что почти никто в этих дискуссиях не упоминает о продвижении российских войск в Сумской, Запорожской и Днепропетровской областях. По её словам, Украина каждый день рискует потерять не только Донбасс, но и территории ещё в нескольких регионах.

Ранее Минобороны РФ сообщило об установлении контроля над населённым пунктом Бочково в Харьковской области. Успех стал возможен благодаря активным действиям подразделений группировки «Север». Освобождение села — важный шаг для усиления позиций российских войск в регионе.