Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 апреля, 12:58

Экс-спикер Зеленского заявила о риске потерять другие земли, держась за Донбасс

Обложка © ТАСС / CORNELIUS POPPE / ЕРА

На Украине игнорируют тот факт, что Киев ежедневно рискует потерять не только Донбасс, но и другие территории. Об этом заявила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в соцсети X.

«Многие эксперты спорят о том, следует ли Украине уступить Донбасс в качестве компромисса, чтобы остановить войну. Однако любое публичное выступление украинца с призывом к такому выводу крайне рискованно — это легко может привести к обвинениям в государственной измене», — написала она.

Мендель обратила внимание, что почти никто в этих дискуссиях не упоминает о продвижении российских войск в Сумской, Запорожской и Днепропетровской областях. По её словам, Украина каждый день рискует потерять не только Донбасс, но и территории ещё в нескольких регионах.

ВСУ нанесли удар по группе эвакуировавшихся жителей Родинского в ДНР

Ранее Минобороны РФ сообщило об установлении контроля над населённым пунктом Бочково в Харьковской области. Успех стал возможен благодаря активным действиям подразделений группировки «Север». Освобождение села — важный шаг для усиления позиций российских войск в регионе.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar