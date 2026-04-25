В Донецкой Народной Республике украинские военные нанесли удар по группе мирных жителей, которые пытались эвакуироваться из города Родинское. В результате обстрела погибли два человека. Об этом передаёт РИА «Новости», ссылаясь на очевидца происшествия Анатолия Кузнецова, который также покидал город и получил ранение.

По словам мужчины, они с другими людьми, находившимися в подвале одного из домов, решили воспользоваться туманом и моросящим дождём, чтобы выбраться.

«Мы только начали выходить, тут же прилёт миномёта сразу — двоих положило. Начали все возвращаться назад», — сообщил Кузнецов.

Несмотря на опасность, он решил продолжить путь к точке эвакуации. Однако по дороге его атаковал украинский беспилотник, ранив в ногу. С полученным ранением мужчина продолжил ползти, пока его не встретили российские военнослужащие и не оказали первую помощь.

